OM - Mercato : Nagatomo, un premier geste va faire craquer les supporters

Les supporters de l’OM sont partagés : que doivent-ils penser de l’arrivée imminente de Yuto Nagatomo ? « Nagatomo est arrivé dimanche, il va passer des tests en espérant que tout se passe bien, a confirmé André Villas-Boas après la victoire à Brest (3-2). On en avait parlé avec Jacques-Henri et Pablo, on cherchait quelqu'un avec de l'expérience. Il a 12 matchs de Ligue des champions, il a cette expérience, c'est un capitaine dans le vestiaire, il parle plusieurs langues... »

Nagatomo n’est pas un joueur vénal

Malgré le CV et l’envie débordante de Nagatomo, le doute peut être permis pour un joueur libre depuis décembre 2019. Si on attendra d’avoir quelques réponses sur le plan physique, l’international japonais a déjà démontré qu’il n’était pas spécialement attiré par l’argent. Le média Vatan Sport affirme en effet que la future doublure de Jordan Amavi aurait également reçu une offre de l'équipe saoudienne Al Nasr, mais qu’il aurait rejeté la proposition salariale au profit de l’OM. La première était pourtant plus conséquente.