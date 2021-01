OM - Mercato : Naples complique l’opération Milik !

André Villas-Boas n’a pas fait sauter au plafond hier au sujet d’Arkadiusz Milik (26 ans). En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a insisté sur le fait que l’opération était très compliquée et que Pablo Longoria gardait des alternatives sous le coude en cas d’échec sur ce dossier.

Ce mardi, on comprend peut-être mieux pourquoi. Alors que l’OM et le Napoli seraient déjà tombés d’accord autour d’un deal de 13 millions d’euros (bonus compris), le club italien aimerait insérer une clause pour bloquer un éventuel retour de Milik en Serie A.

De son côté, le clan Milik attend que le Napoli retire ses deux plaintes : une pour une éventuelle violation des droits d’image, une pour la fameuse « mutinerie » qui avait meurtri les Partenopei ces derniers mois. Ce sont ces derniers points qui poseraient problème à l’heure actuelle. « Pour finaliser le deal, Milik doit prolonger, ce qui met encore des tensions entre les deux parties », glisse le spécialiste des transferts Nicolo Schira.

Problemi tra Arek #Milik e il #Napoli. Gli azzurri hanno accordo totale con #OlympiqueMarseille per cessione da €13M (bonus inclusi) in prestito con obbligo di riscatto a prima presenza con #OM: per farlo Milik deve rinnovare, polacco e Napoli ancora in tensione per multe&cause