OM - Mercato : Nasri annonce sa retraite et fait une révélation sur Marseille

Devenu consultant depuis la rentrée, Samir Nasri annonce dans le Journal du Dimanche qu'il met un terme à sa carrière. Non sans expliquer qu'il aurait bien aimé boucler la boucle en revenant à l'OM, lui qui y a percé entre 2004 et 2008. "Un épisode m'a fait très mal et a changé ma relation au foot : ma suspension. J'ai trouvé ça plus qu'injuste, je n'avais pris aucun produit dopant. C'était juste une injection de vitamines parce que j'étais malade. Ca m'a coupé dans mon élan. Je suis revenu à West Ham, à Londres, avec un entraîneur que je connaissais (Manuel Pellegrini, NDLR) : c'était parfait. Mais je me suis blessé trois fois d'affilée."

"Là, Vincent Kompany m'a appelé pour venir à Anderlecht. Il y avait un côté affectif, mais également l'idée d'être joueur et aussi un peu dans le staff. Comme j'aimerais entraîner, je m'étais dit que j'apprendrais avec lui. Ca ne s'est pas passé comme prévu. Puis le championnat a été arrêté à cause du Covid. Après, je n'avais plus forcément envie. Aucun challenge ne m'a botté. Et je ne me voyais pas revenir en France si ce n'était pas à l'OM."

