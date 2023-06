OM - Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Milik !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

L’OM serait en passe de finaliser sa première vente. Auteur de sept buts et une passe décisive en 27 matchs, Arkadiusz Milik pourrait finalement rester à la Juventus et ne pas retourner à Marseille. La Vieille Dame serait prête à faire une offre de transfert.

7 millions d'euros pour Milik

La Juventus pourrait effectivement dépenser 7 millions, afin de s’attacher les services du polonais, selon le journaliste Gianluca Di Marzio. "La Juve et Marseille sont en train de discuter. J'espère qu'ils trouveront un accord. J'ai envie de rester à la Juventus. Je me sens bien ici. Le coach me veut", a déclaré Milik en conférence de presse. De bon augure pour les finances de l’OM !