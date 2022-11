Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Le marché des transferts hivernal ouvre ses portes dans six semaines et c'est finalement tant mieux pour Pablo Longoria. Ça lui laisse du temps pour explorer d'autres pistes. Car le président de l'OM, qui souhaite renforcer son secteur offensif cet hiver, enregistre pour le moment les déconvenues. Intéressé par Marcus Thuram, il a vu l'attaquant de Mönchengladbach fermer la porte à un retour en Ligue 1, lui qui est courtisé par de nombreux grands clubs étrangers (Bayern, Juventus, Inter, Arsenal...). Et c'est également très mal parti en ce qui concerne Ruslan Malinovskyi.

Relégué sur le banc à l'Atalanta Bergame depuis le début de la saison, l'ailier ukrainien a émis le souhait d'aller voir ailleurs. Mais la Dea réclame au moins 17 M€, ce qui constitue un premier obstacle évident pour l'OM. L'autre problème, c'est que d'après Calcio Mercato, Tottenham serait toujours aussi intéressé par ce joueur suivi durant l'été. Et les Spurs seraient tout proches d'un accord, selon le média...