OM - Mercato : nouvelles discordantes concernant Milik

Hier soir lors du Trophée des champions, l'OM a évolué sans n°9. Dario Benedetto étant en manque de confiance, Valère Germain n'ayant visiblement pas le profil pour André Villas-Boas, le technicien portugais a préféré aligner Dimitri Payet en pointe. Rendant encore plus vitale l'arrivée d'un véritable buteur cet hiver. Pablo Longoria se démène sur plusieurs fronts mais force est de reconnaître que le dossier Milik part un peu dans tous les sens.

West Ham est entré dans la danse

Dans la nuit, la presse italienne a assuré que l'Olympique de Marseille avait formulé une deuxième offre au Napoli pour son buteur. Celle-ci s'élèverait à 7-8 M€ plus des bonus. Le SSCN, qui attend 10 M€, l'a refusée. Mais les mêmes échos assurent que l'affaire pourrait se conclure rapidement étant donné qu'il n'y a plus que 2 M€ entre les Marseillais et les Napolitains pour parvenir à un accord.

Seulement, dans le même temps, la Juventus continue d'avoir un œil sur un joueur qu'elle aimerait avoir en juin. Mais pas forcément avant, ce qui la fait hésiter. Et surtout, en Angleterre, les tabloïds prétendent que West Ham tient à récupérer Milik. Les Hammers ont largement les moyens de signer un chèque de 10 M€ et ils offriraient une place de titulaire au joueur. Reste à savoir si jouer le maintien en Premier League l'intéresse, lui qui rêve davantage de Champions League…