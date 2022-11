OM - Mercato : on connait la date du retour de Gerson à Marseille !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

S'il a clairement affiché le désir de retourner au Flamengo et que son père et agent Marcão travaille en ce sens, rien n'indique que Gerson sera en mesure de quitter l'OM à cette date. Or, comme l'a déjà fait savoir Pablo Longoria, le milieu est bel et bien attendu à la reprise de l'entraînement du groupe d'Igor Tudor à la fin du mois de novembre s'il n'a pas signé à cette date.

D'après Gazetta desportiva, Gerson n'a d'ailleurs pas l'intention d'aller au bras de fer avec le club marseillais et se présentera bien à la Commanderie le 30 novembre, comme initialement convenu lorsque l'OM avait accepté de le libérer avant le match de Monaco afin qu'il règle son départ.

Ce retour au centre Robert-Louis-Dreyfus ne veut pas dire que Gerson finira forcément la saison avec l'OM mais, à minima, qu'il est prêt à patienter avant son grand départ.