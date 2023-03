OM - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Bailly

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Mais alors que les dirigeants marseillais hésiteraient à recruter définitivement l'ancien joueur de Villarreal en raison de ses blessures à répétition et de son gros salaire, l'option d'achat, qui s'élèverait à 6 millions d'euros, comprise dans son prêt, devrait automatiquement être levée si l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions et s'il joue 50% des matchs cette saison. À l'heure actuelle, Éric Bailly a pris part à 15 des 36 matchs disputés toutes compétitions confondues par l'OM depuis le début de la saison.

Selon la Provence et Footmercato, le prêt n’est pas payant et l’OA de 6M€, et il faudrait que les deux facteurs qualif en C1 et 50% des marches soient validés. Ouf si c’est ça pic.twitter.com/EY3D7uKjxu