OM - Mercato : on en sait plus sur Gil et Simeone, bonne nouvelle pour Caleta-Car ?

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Alors que la DNCG a levé les doutes au sujet du mercato estival de l’OM, le club phocéen tarde à annoncer des recrues pour son équipe première. Et pour cause, Pablo Longoria n’a pas encore ficelé les dossiers en cours. Deux d’entre eux sont même mal partis pour connaître un dénouement positif. Si Nicolo Schira a fait savoir ce matin que le Séville FC s’était ajouté à la liste des prétendants de Giovanni Simeone, la piste Bryan Gil semble également se compliquer.

D’après le Daily Mail, la Sampdoria s'est elle aussi renseignée au sujet de l’ailier de Tottenham. Avec la Ligue des Champions, l'OM dispose de meilleurs arguments seulement le média anglais fait part d’un intérêt supérieur du club italien pour l'international espagnol.

La seule bonne nouvelle pourrait finalement venir de Duje Caleta-Car. Selon La Stampa, le Torino aurait récemment ouvert des négociations avec Longoria à son égard au cours des discussions au sujet de Luis Henrique. À un an de la fin de son contrat, l’OM doit vendre le stoppeur croate.

Cholito #Simeone can leave #Verona this summer: #Sevilla have asked info for the striker. #transfers