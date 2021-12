OM - Mercato : on en sait plus sur l’avenir de Boubacar Kamara

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central ou milieu défensif de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara, se rapproche de plus en plus d'un départ libre à l'issue de la saison.

Et les indiscrétions lâchées par le journaliste de The Athletic, David Ornstein, ne vont pas rassurer les supporters marseillais. En effet, selon lui, Boubacar Kamara aurait décidé de ne pas prolonger avec l’OM et de partir libre l'été prochain. Le Bayern Munich, Manchester United, Newcastle, la Juventus Turin et l'AC Milan sont notamment intéressés par l'international Espoirs français.

🚨 Highly-rated Boubacar Kamara has decided not to agree a new contract at Marseille & will leave as a free agent next summer. 22yo defensive midfielder / centre-back has interest from Premier League + elsewhere in Europe’s top divisions @TheAthleticUK #OM https://t.co/bQagj4buGV