OM - Mercato : on sait ce qui bloque pour la signature de Lirola !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Alors qu'un accord total semblait trouvé entre l'Olympique de Marseille et la Fiorentina pour le transfert de Pol Lirola, le latéral droit espagnol n'est pas arrivé ce vendredi dans la cité phocéenne comme c'était annoncé.

La cause ? Agacé par le bras de fer entamé par le joueur de 24 ans, le directeur sportif de la Viola, Joe Barone, réputé imprévisible pour les affaires, aurait remis en cause la validation d’une des clauses prévues dans le contrat, selon les informations de nos confrères de La Provence. Mais l'optimisme resterait de mise du côté de Pablo Longoria et du clan Lirola.

Les dirigeants de la Fiorentina, passablement agacés par le bras de fer entamé par le latéral droit, ont décidé de pinailler jusqu’au bout et de jouer avec les nerfs des Marseillais @lirola_kosok #MercatOM #TeamOM #OM https://t.co/Hb4UCFSxx7 — La Provence OM (@OMLaProvence) August 20, 2021