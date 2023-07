OM - Mercato : on sait enfin pourquoi le dossier Iliman Ndiaye patinait

L’OM tente de recruter Iliman Ndiaye cet été, mais le dossier a mis du temps à se concrétiser. Le Sénégalais devrait toutefois quitter Sheffield United, promu en Premier League, puisqu'il doit passer sa visite médicale ce lundi. Désormais consultant de la BBC, Carl Asaba, ancien joueur des Blades, a donné sa version du dossier...

« Le problème n’a rien à voir avec Sheffield United ou Marseille, ce sont les agents et les intermédiaires qui veulent gagner de l’argent. Les agents ne gagnent pas autant si vous resignez dans votre club. Si Iliman signe pour l’offre la plus élevée que l’on puisse faire, c’est super, du moment qu’il reste avec nous. Le club et Heckingbottom travaillent avec un budget de milieu de Championship, même pas un gros budget ». (Avec le site Coeurmarseillais)

