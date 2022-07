OM : on sait pourquoi Sampaoli a claqué la porte

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

C'est indéniablement un coup de tonnerre. Dont l'OM a parfois le secret. On a appris il y a quelques minutes, en effet, que l'entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli, avait décidé de claquer la porte du club. Une information rendue officielle depuis par le club marseillais. Et selon RMC, cela s'explique principalement par de fortes divergences avec le président Longoria sur le mercato.

Voici ce qu'écrit le site de la radio. "Le technicien souhaite des joueurs aguerris et de l’ambition en Ligue des champions. Mais Pablo Longoria fait face à une réalité financière plus délicate. Selon nos informations, lors d’un entretien cette semaine entre Longoria et Sampaoli, le président de l’OM a expliqué à l’Argentin que le plus important était l’équilibre financier du club et qu’il fallait attendre la fin du mercato pour pouvoir recruter a des prix corrects. Sampaoli serait ressorti de cette réunion très agacé et convaincu que le club ne veut pas se donner les moyens d’être compétitif en Ligue des champions. Son cercle très proche pense qu’il n’y aura probablement pas de retour en arrière et que sa décision est ferme et définitive."

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration.



👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

Pour résumer Coup de tonnerre à l'OM en ce vendredi puisque l'on a appris il y a quelques minutes que Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais, avait décidé de s'en aller. On comprend désormais mieux pourquoi selon une information donnée par RMC.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life