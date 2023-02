OM : Ounahi a déjà mis Daniel Riolo dans sa poche

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Des débuts d'Azzedine Ounahi sous le maillot de l'OM, on se souviendra forcément de son but dans les arrêts de jeu à Nantes (2-0), avec un superbe contrôle aérien, suivi de deux dribbles pour mettre Andrei Girotto dans le vent et d'une frappe croisée. Mais pendant le quart d'heure où le Marocain a été sur la pelouse de la Beaujoire, il n'a pas perdu un ballon, éclairant le jeu marseillais par sa facilité technique. Son but, finalement, n'était que la cerise sur le gâteau d'une entrée réussie et remarquée.

Alors qu'il était en train de commenter cette première à Prime Vidéo au bord de la pelouse, Ounahi a eu droit à un gros câlin d'Igor Tudor qui, en bon perfectionniste, a toutefois précisé ensuite que sa recrue devrait apprendre à défendre. Mais l'ancien joueur d'Angers a également été complimenté par Daniel Riolo, autre avare en compliments. Le polémiste a écrit sur Twitter : "Rhoo les débuts de Ounahi…", accompagné d'un soleil comme pour dire qu'il éclaire le jeu de son équipe. Réussir à se mettre Daniel Riolo dans la poche, c'est fort !