OM - Mercato : Ounahi pousse un joueur marseillais au départ !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

L’OM tient sa deuxième recrue hivernale. Après avoir enrôlé Ruslan Malinovskyi (29 ans), le club phocéen a confirmé hier l'arrivée d’Azzedine Ounahi (22 ans) en précisant qu'un accord de principe avait été trouvé avec le SCO et l'international marocain.

Selon RMC Sport, c'est un contrat de quatre ans et demi qui l'attend désormais sur la Canebière. Mohamed Toubache-Ter a donné encore plus de détails sur l’arrivée d’Ounahi à l’OM : « Sa visite médicale se fera en deux parties : une partie, maintenant et la seconde demain. »

L’insider, bien renseigné sur les coulisses de l’OM, a ajouté que Pape Gueye serait poussé vers la sortie. « Il est sur le départ… ça chauffe très fort ! On verra si cela va se concrétiser mais plutôt étranger que L1, a-t-il souligné. Stuttgart et le Séville FC sont à la lutte pour s’attacher ses services. » Le club andalou aurait un temps d'avance autour d'un prêt avec option d'achat.