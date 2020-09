OM – Mercato : Pablo Longoria a fait un gros cadeau aux clubs de Luis Henrique

Si l'Olympique de Marseille ne l'a pas encore officialisé pour l'instant, il ne fait guère de doutes que Luis Henrique (Botafogo, 18 ans) sera un joueur phocéen dans les prochaines heures. En effet, la visite médicale s'est avérée concluante malgré les soucis du jeune Brésilien au niveau du pubis.

Transféré pour une somme entre 10 et 12 M€ à Marseille, Henrique pourrait encore rapporter gros à Botafogo ainsi qu'à son club formateur de Três Passos Atlético Clube, lequel disposait de 40% des droits du joueur dans les négociations.

Selon O Globoesporte, les clubs auriverdes du futur attaquant de l'OM ont tous les deux négociés et obtenus des pourcentages à la revente en plus du mécanisme de solidarité de l'UEFA sur chaque transfert et des indemnités de formation. Si Luis Henrique explose à Marseille en un ou deux ans, il faudra donc partager la plus-value...