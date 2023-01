OM – Mercato : Pablo Longoria a tenté le coup pour une pépite du FC Porto

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

De plus en plus agacé par l'attitude de Bamba Dieng lors de ses entrées en jeu, Igor Tudor peine à cacher ses envies de disposer d'un attaquant de plus à l'OM. Un souhait également partagé par Alexis Sanchez, fatigué d'écoper sur le front de l'attaque... Ainsi que par Pablo Longoria qui regarde un profil d'attaquant capable à la fois de se mouvoir en milieu créatif (pour remplacer Harit) mais également en numéro 9.

La piste Gonçalo Borges (Porto)

Ces dernières heures, une nouvelle piste est apparue dans le média portugais Record... Et elle concerne effectivement un jeune attaquant polyvalent : Gonçalo Borges (FC Porto, 21 ans). Le journal lusitanien précise même que l'OM a même directement approché les Dragons pour leur jeune attaquant.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 et capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, Gonçalo Borges n'a été que très peu utilisé avec l'équipe fanion par Sergio Conceiçao (8 apparitions, 75 minutes jouées cette saison). Pour autant, le coach du FC Porto a mis son véto à ce départ...