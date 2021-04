OM – Mercato : Pablo Longoria contraint de brader son élément le plus bankable ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

S'il a été invité à remettre le football au centre des préoccupations en l'OM en remplaçant Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria s'apprête à mener un Mercato d'été 2021 d'équilibriste à Marseille. L'Espagnol va devoir offrir une équipe compétitive à Pablo Longoria tout en redressant les comptes du club. Un exercice largement compliqué par la pandémie de Covid-19 et le désistement de Mediapro.

Alors que l'OM ne dispose pas d'énormément de « joueurs bankables » à mettre en vente cet été, la valeur de Boubacar Kamara est annoncée en chute libre. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Minot n'a toujours pas prolongé et l'incertitude sur son avenir fait déjà baisser le prix pour ses courtisans italiens.

L'Italie ne valorise pas Kamara à plus de 20 M€

Alors que l'OM espère récupérer 40 M€ sur sa dernière année de contrat, l'AC Milan et la Juventus de Turin ne seraient pas disposés à payer plus de 20 M€ selon Calciomercato. Obligé de négocier de manière serré, Pablo Longoria étudie toutes les possibilités concernant Boubacar Kamara.

Quant à l'intéressé, il ne s'interdit rien sur son avenir... Mais ne décidera rien avant la fin de saison : « J’aimerais bien finir la saison et me poser cet été pour réfléchir à mon avenir. Me convaincre de prolonger? C’est le projet sportif qui m’intéresse. J’ai tout vécu ici. Le projet sportif va me permettre de prendre une décision. Non je n’ai pas eu de contacts avec Longoria pour une prolongation, je suis concentré sur ma saison. On se posera à la fin de la saison. Pour re-signer, ce ne sera pas la Ligue des Champions qui va me pousser à prolonger… »