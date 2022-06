OM – Mercato : Pablo Longoria entérine ses trois premiers renforts de l'été (officiel)

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

La DNCG ayant donné son feu vert sans restriction ni limitation de masse salariale, l'OM s'est mis au travail pour préparer la saison 2022-23... Mais également l'avenir du club.

Venus dans un premier temps pour intégrer l'équipe réserve en National 3, l'espoir turc Bartug Elmaz (milieu défensif de Galatasaray, 19 ans), le gardien belge Jelle Van Neck (FC Bruges, 18 ans) et l'ailier camerounais François Régis Mughe (ex-Ecole de football des Brasseries du Cameroun, 18 ans) ont tous les trois été officialisés.

On attend la suite...

