OM - Mercato : Pablo Longoria prêt à jouer un mauvais tour à Nice pour Delort ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OGC Nice ou l’OM pour Delort ? Selon les informations de Nice Matin, alors qu’Andy Delort était tout proche de plier bagage pour la Cote d’Azur l’OM serait revenu à la charge. Et pour cause la piste menant à Alexander Sorloth n’avance pas et Ike Ugbo s’est engagé à la La Gantoise ce mardi.

Alors que Foot Mercato révèle de son coté qu’Andy Delort se serait mis d’accord sur son futur contrat avec Nice, Montpellier et les Aiglons n’auraient pas encore trouvé de terrain d’entente ce pourquoi Pablo Longoria et Jorge Sampaoli aimeraient en profiter. Rien d’étonnant alors que l’OM est toujours à la quête d’une doublure à Arkadiusz Milik et d’un remplaçant à Benedetto parti à Elche. De son coté le joueur n’aurait pas encore pris de décision alors que les deux projets l'intéresserait. L’OM pourrait donc jouer un mauvais tour aux dirigeants niçois alors que la situation entre les deux camps est plus que tendue après les incidents de ce dimanche lors d’OGC Nice - OM. Affaire à suivre, toujours est-il que le joueur ne devrait pas rester à Montpellier cet été.

Convoité par l'OGC Nice, l'attaquant Andy Delort intéresse aussi l'Olympique de Marseille https://t.co/LL3xSaByBG pic.twitter.com/ZbudUTfnxw — Nice-Matin (@Nice_Matin) August 24, 2021