OM - Mercato : Pablo Longoria prêt à tenter un joli coup à l'AS Monaco ?

Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Libéré de la pression d'un Jorge Sampaoli qui lui réclamait des joueurs de renom pour la Ligue des Champions, Pablo Longoria va enfin pouvoir mener le Mercato qu'il souhaite opérer avec l'arrivée de jeunes talents pour renforcer l'OM.

Désireux de faire signer entre cinq et huit joueurs durant l'été en plus de Samuel Gigot et Isaak Touré, l'Espagnol aimerait bien renforcer l'effectif d'Igor Tudor avec des offensifs à devenir. D'après Foot Mercato, l'une de ses pistes mène à l'AS Monaco … vers Sofiane Diop (22 ans) pour être précis.

L'OM et Monaco très loin d'un accord pour Sofiane Diop

Pas considéré comme un titulaire dans l'esprit de son nouveau coach Philippe Clément alors qu'il prenait de l'envegure sous Niko Kovac, l'ancien Rennais ne serait pas forcément contre un départ cet été. Du côté de l'ASM, on n'entend cependant faire aucun cadeau à un concurrent direct. Si Pablo Longoria envisage une nouvelle fois d'avoir recours à la formule du prêt avec option d'achat, le club de la Principauté ne veut pas entendre parler de cette solution. Affaire à suivre quand même...

Alexandre Corboz

Rédacteur

