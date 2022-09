Si le nom de Cristiano Ronaldo (Manchester United, 37 ans) a été l'un des serpents de mer de la fin du Mercato de l'OM, jamais la piste du quintuple Ballon d'Or n'a été réellement creusée par le board olympien.

Agacé par cette rumeur née sur les réseaux sociaux et sur laquelle il n'a de cesse d'être interrogé depuis, Pablo Longoria a encore expliqué mercredi soir sur Canal+ pourquoi ce fantasme de supporters n'avait jamais réellement été dans les tuyaux :

« On a un projet sportif où on utilise l’argent qu’il y a à disposition pour chercher de s’améliorer. On ne peut pas construire une équipe autour d’un seul joueur. Avoir des différences de salaires dans un vestiaire, ce n’est jamais positif ».