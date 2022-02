OM - Mercato : Pau Lopez donne le coup de grâce à Mandanda

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille débute son aventure en Europa League Conférence, à domicile contre Qarabag pour le compte des barrages. Selon toute vraisemblance, Steve Mandanda devrait être titulaire. Une première pour lui depuis le 2 janvier puisqu'il avait dû déclarer forfait pour la réception de Montpellier (1-1, 5 t.a.b. à 4) en 8es et que Jorge Sampaoli avait préféré aligner Pau Lopez pour le déplacement à Nice en quarts de finale, pour le résultat que l'on sait...

"J’ai un contrat de quatre ans et j’espère l’honorer"

Alors qu'il vivrait mal sa condition de remplaçant, Steve Mandanda n'aura pas manqué l'interview accordée par Pau Lopez au site officiel de l'OM et pour laquelle ce sont les supporters qui posaient les questions. L'un d'entre eux a évidemment demandé si le récent transfuge de l'AS Roma comptait s'inscrire dans la durée en Provence. Sa réponse ne va pas faire les affaires du Fenomeno...

« Si je veux m’installer à Marseille ? Oui, c’est mon intention. Je veux être ici et rester ici. Je ne veux pas partir de Marseille. J’ai un contrat de quatre ans et j’espère l’honorer. J’ai une bonne relation avec le président (Pablo Longoria), donc la seule raison de partir serait que lui me le demande. Quand tu es quelque part où tu es heureux, tu ne veux pas partir, surtout quand tu as pris de mauvaises décisions dans le passé »