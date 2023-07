OM - Mercato : Payet à l’écart et sur le départ, Longoria relance un de ses chouchous préférés !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Dimitri Payet n’est plus aussi sûr de rester à l’OM cet été. Comme annoncé ces derniers jours, L’Équipe confirme que le milieu offensif pourrait faire ses valises pour une destination exotique cet été. S’il ne souhaite pas partir, le Réunionnais dispose de touches en Turquie et en Arabie saoudite et s’éloigne chaque jour des plans de Marcelino pour s’approcher du destin des lofteurs marseillais (Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad De La Fuente…).



Mæhle relancé par Longoria ?

Derrière les « raisons personnelles » mises en avant pour expliquer son absence au stage en Allemagne, un déclassement sportif semble s’accélérer. En parallèle, Pablo Longoria penserait de nouveau à Joachim Mæhle. Approché en 2020 lorsqu’André Villas-Boas était encore l’entraîneur de l’OM, le piston droit danois avait vu son départ de Genk frustré par ses dirigeants. Selon TMW, les bonnes relations avec l’Atalanta Bergame depuis l’épisode Ruslan Malinovskiy pourraient faciliter une éventuelle opération en sachant que le joueur de 26 ans est évalué à 14 M€ par Transfermarkt.

