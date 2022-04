OM - Mercato : Payet fait taire Harit et a mis un stop à un immense club !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dimitri Payet aurait pu jouer à Manchester United. Questionné par plusieurs de ses partenaires sur son parcours en carrière et le possible regret de ne pas avoir joué dans un très grand club, le meneur de l’OM a confié qu’il a dû faire face à un sacré dilemme lorsqu’il était à West Ham (2015-2017) et qu’il a finalement décidé de revenir à Marseille en janvier 2017 après y avoir évolué entre 2013 et 2015.

« Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec des regrets. J’ai fait un choix, qui était aussi bien sportif que familial, de revenir à Marseille. Il y avait aussi d’autres clubs, de grands clubs. Il y avait Manchester United et d’autres. C’était un choix personnel et familial. Je pense que ça a été le meilleur pour moi et ma famille. »

Par ailleurs, ce même Payet a fermé le clapet d’Amine Harit, qui avait des préjugés sur lui avant de rejoindre l’OM en prêt cette saison. « Je pensais que t’étais un crevard avant de venir…, lâche-t-il à celui qui, comme lui, a été formé au FC Nantes. Les grands noms, en général, les joueurs importants d’une équipe ont besoin de marquer, ils veulent toujours être devant tout le monde, être la personne qui occupe le plus d’espace… Franchement, j’ai été surpris. T’es pas un mec comme ça. »

Pour résumer Dimitri Payet, fer de lance de l’attaque de l’OM cette saison sous la houlette de Jorge Sampaoli, a consenti de gros efforts pour revenir au club phocéen à son départ de West Ham. Amine Harit est bluffé par son attitude.

Bastien Aubert

Rédacteur