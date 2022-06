OM - Mercato : Payet réagit à la rumeur mexicaine

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Déjà sortie il y a un mois par un média mexicain, la rumeur d'un intérêt des Tigres UNAM pour Dimitri Payet est remonté à la surface ces dernières heures. Selon elle, le club d'André-Pierre Gignac aimerait se débarrasser de Florian Thauvin, auteur d'une première saison décevante de l'autre côté de l'Atlantique, pour le remplacer par son "ennemi intime", Payet. Le meneur de jeu de 35 ans allait-il quitter l'OM cet été ? Il a tenu à répondre lui-même via Instagram, prenant à témoin un cadre accroché chez lui avec un maillot du club phocéen sur lequel il est écrit "Marseillais à vie" :

"Tous les matins quand je me réveille, je sors de ma chambre, je passe devant ce cadre et même si des fois il y a des douleurs à droite, à gauche, de la fatigue et le moral pas au top, quand je vois ce cadre, cela me donne la force de me battre chaque jour pour continuer à être meilleur et je me dis que j’ai fait le meilleur choix de ma carrière en signant à vie dans ce club, dans mon club. Alors une dernière fois, pour ceux qui n’ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore : Je suis « Marseillais À Vie ». Je jouerais ici jusqu’à ma dernière force, je finirais ma carrière dans ce club parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverais nulle part ailleurs. Allez L’OM."

Pour résumer Annoncé en contacts avec les Tigres UNAM d'André-Pierre Gignac, Dimitri Payet a tenu à remettre les pendules à l'heure : il est lié "à vie" à l'OM et n'a aucune envie de s'en aller. Le meneur de jeu réunionnais sera donc encore à Marseille en 2022-23.

Raphaël Nouet

Rédacteur