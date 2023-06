OM - Mercato : Payet relancé par Marcelino ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce sera, une fois qu'il sera officiellement nommé, une décision attendue. Celle de Marcelino, nouvel entraîneur de l'OM, sur le sort réservé au milieu de terrain Dimitri Payet. Ce dernier, mis à l'écart par Igor Tudor, peut-il rebondir la saison prochaine ? Un ancien joueur de Marcelino, Francis Coquelin, le pense.

"Bien fonctionner."

Propos accordées au Parisien retranscrits par le site footmarseille. "Quel entraîneur n'aimerait pas avoir Dimitri dans son équipe ? Il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais ça reste un joueur de très grand talent. Les rares fois où il a joué ces derniers mois, il est apparu concerné, prêt à se sacrifier pour le collectif. On a poussé le bouchon un peu loin en prétextant d'un système de jeu trop intransigeant pour lui. S'il est dans sa meilleure condition et il le sera certainement, il devrait voir son temps de jeu considérablement augmenter avec Marcelino. Entre les deux, ça peut très bien fonctionner."