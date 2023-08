OM, FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : Payet sort du silence et justifie son choix Vasco de Gama

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Libre de tout contrat depuis son départ forcé de l'OM, Dimitri Payet a décidé de rejoindre le club brésilien du Vasco de Gama malgré les convoitises en France du FC Nantes et du Stade Rennais. Pour la première fois depuis l'officialisation de son arrivée à Vasco de Gama, le milieu offensif réunionnais a pris la parole pour justifier son choix.

"C’est le choix du foot et pas de l’argent"

"Je pense qu’en matière de ferveur et de football je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. Donc je suis très heureux. (...) C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime. (…) Voilà, c’est tout simplement ça. Après une année difficile, j’avais besoin d’un challenge où je voulais me faire plaisir et jouer", a expliqué Dimitri Payet dans l'émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport avant de rappeler que l'argent n'était pas sa priorité.

"Les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi. Je pense que c’est bien d’en avoir, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, mais je pense que c’est pour cela que j’étais aussi heureux ici parce qu’il y avait cet amour. Et c’est pour cela que j’ai fait ce choix aussi. C’est le choix du foot et pas de l’argent."

🗣️💬 "Je voulais un challenge aussi excitant qu'à l'OM ! Les gens qui me connaissent savent que ça fait bien longtemps que l'argent n'est plus une priorité pour moi !"



Dimitri Payet explique, dans Rothen S'enflamme, son choix de rejoindre Vasco de Gama pic.twitter.com/tz2Wx4Cj74 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 15, 2023

