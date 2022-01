OM – Mercato : Pierre Ménès glisse le nom d'un grantatakan de L1 à Longoria

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lundi, dans son Face à Pierrot, Pierre Ménès est revenu sur les bons résuktats du RC Strasbourg, vainqueur à Metz (2-0) ce week-end. L'occasion pour lui de dire tout le bien qu'il pense de Julien Stephan, mais aussi de Ludovic Ajorque... « Quel changement, entre le Strasbourg de Laurey et le Strasbourg de Stephan. Avec des joueurs qui étaient très en difficulté l’année dernière comme Prcic, Sissoko, Caci. Prcic, lui il n’était même pas en difficulté, il ne jouait jamais. Aujourd’hui, ces joueurs-là, ils sont titulaires, ils sont bons. Ce qui fonctionne très bien à Strasbourg, c’est la cellule de recrutement. Ils se trompent rarement. »

Et à Ménès d'ajouter... « Ajorque, très franchement, il n’y a pas un club plus huppé que Strasbourg qui va dire un jour “tiens je poserais bien 15 millions sur Ajorque”. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les clubs français travaillent. Même chose. À Strasbourg, l’année dernière il y avait un joueur qui s’appelait Mohamed Simakan. Il a signé pour 14 millions au RB Leipzig. C’est le meilleur défenseur de la première partie de saison en Allemagne. Il n’y a pas un club français qui est capable de poser 14 millions sur Simakan ? À commencer par le PSG ? Lyon ? Marseille ? En plus, il vient de Marseille. C’est terrible. Il y a beaucoup de joueurs de Strasbourg qui devraient jouer à un plus haut niveau. Et tant mieux pour le Racing finalement. Je pense bien évidemment à Ajorque, à Diallo, à Sissoko, à Sels, à Djiku ou à Nyamsi. C’est incroyable. »