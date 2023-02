OM - Mercato : plusieurs millions d'euros bientôt dans les caisses ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le prêt pourrait se transformer en totale réussite. Pour le joueur, Pape Gueye, qui a quitté l'OM de Igor Tudor pour retrouver du temps de jeu au FC Séville de Jorge Sampaoli. Et pour le club olympien, en passe, selon certains médias espagnols, de récupérer dans les prochaines semaines quelques millions d'euros.

Pape Gueye, qui visiblement a déjà convaincu tout le monde à Séville, serait déjà au coeur d'échanges répétés entre la direction olympienne et celle du club andalou. A tel point, comme le précise Estadio Deportivo, que la discussion tourne désormais autour du montant à débourser. Les espagnols aimeraient payer moins que les 10 millions d'euros de l'option d'achat. Probable qu'ils y parviennent et que Pablo Longoria récupère tout de somme une somme non négligeable.