OM – Mercato : Pol Lirola a fait plier la Fiorentina !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Alors que l'Atalanta Bergame souhaite l'enrôler, Pol Lirola ne jure que par l'OM. Prêté l'hiver dernier, le latéral espagnol veut revenir à Marseille, où il est la priorité du duo Longoria-Sampaoli à son poste. Et il a engagé un bras de fer avec la Fiorentina.

La Fio l'a sanctionné pour ses écarts à l'entraînement en l'écartant, mais à en croire les dernières infos de Nicolo Schira, Lirola est en passe d'infléchir la position de ses dirigeants. Le journaliste italien révèle en effet que l'Espagnol a informé la Fiorentina qu'il ne partirait que pour retourner à Marseille, et la Fio aurait décidé de reprendre les négociations avec l'OM. Les deux clubs seraient proches de conclure le deal, pour un transfert de 12 M€. A suivre...

Pol #Lirola wants only #OM. The spanish fullback has decided to re-join #OlympiqueMarseille and has asked to be sold. #Fiorentina and #TeamOM are in talks to close the deal around €12M (on loan with obligation to buy). #transfers https://t.co/8R340ywzHS