OM - Mercato : Pol Lirola officialisé demain ?

Enfin ! Réclamé à corps et à cris par les supporters de l'OM, qui ont même lancé un mouvement sur Twitter (Free Lirola), le retour de leur chouchou devrait être officialisé dès demain. Le journaliste italien Fabrizio Romano assure que Pol Lirola devrait officiellement être marseillais dans les prochaines heures.

La Fiorentina aurait accepté l'offre marseillaise de 12 M€, soit le montant de son option d'achat inscrite dans son contrat de prêt ! Il ne resterait plus que quelques détails à régler, sans doute en rapport avec les modalités de paiement. Auteur d'une superbe deuxième partie de saison, Lirola pourrait transfigurer l'OM puisque le système mis en place par Jorge Sampaoli nécessite d'avoir des pistons très actifs. Typiquement une caractéristique du jeu de l'Espagnol !

Pol Lirola deal set to be completed between OM and Fiorentina. Official bid expected in the next hours to fix final details to start paperworks stage. ⚪️🔵 #OM



Fee around €12m, terms of payment to be discussed with the new bid. Lirola wants to join OM. #TeamOM