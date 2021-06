OM - Mercato : pourquoi la piste Bürki (BvB) ne semble pas crédible

Ce mercredi, des médias allemands et suisses annoncent un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Roman Bürki. Il est expliqué que le Borussia Dortmund, pas satisfait de ses services et qui se cherche un nouveau titulaire, acceptera de libérer le gardien de but pour 5 M€. Cependant, plusieurs points laissent à penser que le Suisse ne posera pas ses valises en Provence.

Son âge et l'indemnité, deux obstacles rédhibitoires ?

Le premier, et peut-être le plus important, tient dans l’âge du Suisse. Depuis le début de l’intersaison, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli cherchent un concurrent à Steve Mandanda mais surtout un titulaire pour les années à venir. On ne peut pas dire que Bürki et ses 30 ans constituent une solution d’avenir… Sans compter que ses performances très moyennes ont incité le Borussia Dortmund à se lancer dans la quête d’un nouveau titulaire, ce qui semble indiquer qu'il y a un léger problème de niveau…

Et puis, deuxième point important, le BvB demanderait 5 M€ pour Bürki. Ce n'est certes pas une somme énorme mais pour un OM exsangue, à qui la DNCG a demandé des précisions complémentaires pour valider ses comptes, c'est tout de même conséquent. Surtout pour un joueur appelé à être remplaçant dans un premier temps…

#MercatOM : Longoria a fait une offre pour Roman Bürki malgré les discussions avancées avec Pau Lopez? (@Blick_fr) #TeamOM #OM https://t.co/43LSvdwddH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 30, 2021