OM - Mercato : pourquoi le transfert de Joakim Mæhle a capoté

Pablo Longoria en tousse encore. « C'est la première fois que ça m'arrive dans le monde du foot. C'était particulier et je n'ai pas beaucoup aimé ce comportement, pour vous dire la vérité », a expliqué Pablo Longoria après le transfert avorté de Joakim Mæhle (23 ans) à l’OM en toute fin de mercato.

Le latéral droit danois s’était également exprimé sur son incompréhension du dénouement qui semblait pourtant bien engagée. « J'ai signé sur mes papiers lundi soir, puis je reçois un appel de mon directeur sportif (Dimitri de Condé) dix minutes avant la fermeture, disant qu'il n'y a pas d'accord final parce qu'ils ont demandé un peu plus d'argent. (...) Je m'assois sans voix. Je jette le téléphone loin de moi. Je n'ai rien à dire », a-t-il récemment affirmé.

L'offre de l'OM était insuffisante !

Genk a donc senti le vent du boulet et a tenu à clarifier la situation pour ne pas passer pour le méchant de l’histoire. « J'ai appris qu'il était en colère et cela a rendu les choses difficiles pour moi aussi. Je me rends bien compte que c'était une chance pour lui, a expliqué Ils pensent que nous aurions dû être plus flexibles. L'offre était attrayante et, en ces temps de crise sanitaire, beaucoup de clubs auraient directement accepté. Mais tout le monde doit s'y retrouver dans ce genre de transaction et ce n'était pas le cas pour nous », a indiqué Dimiri De Condé, avant d’ajouter que Maehle aura sans droit à son transfert « parce qu’il est trop bon pour rester à Genk. »

Pour mémoire, l'offre de l'OM était de 8 + 4 M€ de bonus.