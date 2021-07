OM - Mercato : première offre pour le nouveau Payet

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Même s'il a réalisé une jolie fin de saison et qu'il semble très en forme dans cette préparation, Dimitri Payet vient d'avoir 34 ans. Et le poids des ans commence à peser sur les épaules du Réunionnais, déjà pas connu pour sa régularité. Pablo Longoria doit logiquement préparer sa succession et il semblerait qu'il ait déjà arrêté son choix.

Depuis plusieurs semaines, la presse tchèque annonce un intérêt de l'OM pour Adam Karabec, meneur de jeu du Sparta Prague âgé de 18 ans. Le célèbre quotidien anglais The Guardian lui a fait une place de choix dans sa liste des futurs grands. Le média tchèque Sport assure que Pablo Longoria a formulé une première offre pour le joueur mais que celle-ci, même si elle a été jugée "intéressante", a été refusée. C'est le jeu des négociations et si le président marseillais veut réellement la pépite, il saura revenir à la charge…

🚨🚨#ViaSport Pablo Longoria a ciblé un jeune talent tchèque de 18 ans, Adam Karabec (capable de jouer numéro dix ou encore relayeur).



Une première offre est même arrivée sur le bureau des dirigeants du Sparta Prague…Une première offre «alléchante» annonce le média tchèque 💪👍 pic.twitter.com/hwxXej2kNP — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) July 22, 2021