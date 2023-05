OM - Mercato : quatre joueurs sont instransférables !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, souhaiterait régénérer l'effectif cet été et prévoirait un peu moins d'une dizaine de départs et autant d'arrivées, Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Valentin Rongier et Jordan Veretout ne devraient pas être concernés par cette grande lessive.

Pas de départ de prévu pour Clauss, Mbemba, Rongier et Veretout !

En effet, selon les informations du compte Twitter @LaMinuteOM_, qui suit de près l'actualité du club phocéen, ces quatre joueurs ne devraient pas être vendus cet été même en cas de belle offre et devraient toujours être Marseillais la saison prochaine. On imagine que d'autres joueurs de l'OM seraient également intransférables cet été, dont Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire du club olympien.

🔴🚨 Info @LaMinuteOM_



Valentin Rongier, Jordan Veretout, Jonathan Clauss et Chancel Mbemba ne seront pas vendus cet été même en cas de belle offre.



Ces quatre joueurs seront assurément olympiens la saison prochaine. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/vkzjUq5WHT — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) May 23, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors que Pablo Longoria préparerait une grande lessive cet été, Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Valentin Rongier et Jordan Veretout ne devraient pas être vendus même en cas de belle offre et devraient toujours être Olympiens la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur