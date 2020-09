OM - Mercato : Radonjic affole l'Italie, la piste Escobar déjà refroidie ?

En signifiant à Nemanja Radonjic qu’il n’en ferait pas un titulaire en puissance cette saison à l’OM, André Villas-Boas a sas doute piqué son jeune ailier. Samedi, l’intéressé a en effet encore été décisif face au FC Metz sur l’égalisation de Morgan Sanson (1-1). Ce petit exploit ne devrait pas la changer la donne de manière fondamentale : Radonjic ne sera pas retenu au mercato.

Un premier courtisan se serait placé pour le récupérer d’ici au 5 octobre prochain. D'après les informations rapportées par Radiomercato, la Sampdoria de Gênes pense à l'international serbe pour renforcer son effectif. Le joueur de l'OM ne constituerait pour l'instant pas sa priorité. L'Udinese, Parme, Sassuolo et Cagliari auraient également un oeil sur lui.

Escobar a un coût pour le Valence FC

Par ailleurs, une rumeur ce week-end annonçait un rapprochement entre le club phocéen et un certain Jordi Escobar. Si celui-ci ne s’est pas démenti depuis, le journaliste valencien Salva Gomis rapporte que « rien n’est fait » car le Valence FC veut économiser son salaire et espère récupérer un peu d’argent pour lui. Et on sait que l’OM vient de débourser environ 10 millions d’euros pour arracher Luis Henrique (18 ans) à Botafogo.