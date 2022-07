OM - Mercato : Radonjic au Torino, c'est officiel !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

"L’Olympique de Marseille et le Torino FC ont trouvé un accord pour le prêt pour la saison 2022-2023 de Nemanja Radonjic. L’international serbe de l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic, va retrouver le Calcio où il a évolué entre 2014 et 2018 (AS Rome et Empoli FC) puisque l’ailier de 26 ans est prêté pour la saison 2022-2023 au Torino FC, 10e de Serie A en 2021-2022", peut-on lire sur le communiqué du club phocéen.

Bonne chance 𝐍𝐞𝐦𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐨𝐧𝐣𝐢𝐜 🇷🇸

L’international serbe est prêté au Torino FC pour la saison 2022/2023. pic.twitter.com/Gwhu6dsR3j — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 7, 2022

Pour résumer L'Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi le départ en prêt de l'ailier gauche serbe, Nemanja Radonjic, pour le Torino. Ce prêt devrait être assorti d'une option d'achat.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life