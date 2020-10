OM - Mercato : Rami a proposé deux attaquants crédibles à Marseille

Adil Rami a sorti un bouquin, « Autopsie », qu'il présente dans les colonnes de La Provence à travers un long entretien dans lequel il est notamment question de l'OM, de son départ, de ses soucis avec la direction, mais aussi de certains conseils qu'il avait glissés au club phocéen en termes de recrutement.

Thuram et Poulsen lui plaisaient

« A l'époque, j'étais allé voir le président pour lui dire de regarder des joueurs comme le jeune Marcus Thuram, un crack, ou Yussuf Poulsen, qui pouvait nous faire du bien par sa taille, explique Rami. Mais non... Quand je vois qu'aujourd'hui Vedat Muriqi est parti de Fenerbahçe à la Lazio... Je ne sais pas ce qu'on fout ». Thuram fait aujourd'hui le bonheur de Moenchengladbach, et Poulsen celui du RB Leipzig et de la sélection danoise.