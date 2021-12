OM - Mercato : rebondissement pour Martial et Belaïli !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le mercato hivernal débutera le dimanche 2 janvier et l’Olympique de Marseille compte bien tirer son épingle du jeu. Mais pas sûr que cela se fasse par les intermédiaires d’Anthony Martial et Youcef Belaïli. Selon le quotidien L’Équipe, l’international français demande un salaire beaucoup trop élevé pour Marseille. D’autant plus qu’il devrait s’engager en prêt au FC Séville. Le problème est le même pour l'international algérien toujours à la quête d’un club européen prêt à lui verser un salaire annuel de deux millions d’euros accompagné d’un large temps de jeu. Inutile de préciser que face à un tel montant exigé, le club phocéen ne peut que décliner la demande.