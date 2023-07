OM – Mercato : Renan Lodi arrive, c'est signé !

Selon les informations du journaliste italien de CalcioMercato, Daniele Longo, l'OM et l'Atlético Madrid ont trouvé ce jeudi un accord pour le transfert de Renan Lodi. Prêté la saison dernière à Nottingham Forest, Lodi est même attendu pour passer la visite médicale, selon Fabrizio Romano.

Le spécialiste des transferts annonce un accord. « L'accord est total, tout a déjà été signé. Lodi est attendu pour la visite médicale, c'est programmé. Le deal est conclu », annonce en effet le journaliste italien.

Renan Lodi to Olympique Marseille, it’s done and here we go! Full agreement in place with Atlético Madrid, documents being signed. 🔵🇧🇷 #OM



Contract also agreed as Renan Lodi has accepted OM as next destination.



Medical being booked, deal sealed. pic.twitter.com/ZiOPpoIyJn