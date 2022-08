OM - Mercato : retournement de situation pour un indésirable, Strootman c'est fini !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le propos avait alors le mérite d'être clair. Tenu par le président de l'OM, Pablo Longoria, au sujet dur défenseur central, Duje Caleta-Car, en fin de contrat dans quelques mois. C'était le 10 août dernier : "c’est un cas particulier, mais la politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, on a parlé avec son entourage." Résultat ? Le défenseur est toujours à l'OM et rien n'indique qu'il fasse ses valises dans les prochains jours.

Pis, et comme le précise le quotidien l'Equipe, il est fort probable qu'Igor Tudor, qui ne lui fait pas confiance depuis le début de saison, le titularise dès ce week-end face à l'OGC Nice. Extrait du quotidien sportif : "Sead Kolasinac et Duje Caleta-Car, les deux rocs des Balkans, souvent critiqués, jamais déstabilisés, pourraient avoir du temps de jeu cette saison. Le défenseur croate, soldé à chaque mercato, devrait même être titulaire à Nice, dimanche." En cause, notamment, l'expulsion de Gigot, le week-end dernier face au FC Nantes.

Par ailleurs, et c'est RMC qui confirme l'information donnée dans la journée par un média italien, le milieu de terrain néerlandais, Kevin Strootman, sous contrat jusqu'en juin prochain, va bel et bien être prêté une saison au Genoa. C'est l'OM qui prendra en charge une partie du salaire. C'en est fini de Strootman à Marseille.