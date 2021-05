OM - Mercato : réunion au sommet pour une obsession de Longoria

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Les grandes manoeuvres estivales se préparent à l'Olympique de Marseille, qui a assuré le week-end dernier sa qualification pour la prochaine Ligue Europa. Et un dossier avance particulièrement, c'est celui du milieu de terrain brésilien de Flamengo, Gerson.

Selon les informations du journal L'Equipe, une réunion au sommet aura lieu ce jeudi au Brésil, concernant le transfert de Gerson à l'OM. Pour représenter le club olympien durant les négociations, l'ancien attaquant du LOSC reconverti agent, Tulio de Melo, et l'agent homologué FFF, Pascal Carbon, seront présents. Pour lâcher son joyau, le club brésilien réclamerait 25 millions d'euros, plus 5 millions d'éventuels bonus et un pourcentage à la revente.