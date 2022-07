OM - Mercato : réunion programmée avec McCourt, Longoria menacé ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’Équipe fait un point sur la rumeur de vente de l’OM, où l’actionnaire Frank McCourt a récemment procédé à un abandon de créances de 60 millions d’euros et en remettant 20 M€, séquestrés sur un compte.

« L’été dernier, il avait dit qu’il ne ferait plus vraiment d’efforts, confie un proche du propriétaire de l’OM. Et pourtant, il continue ! Ces 20 M€ de juin sont un nouvel effort pour éviter un encadrement de la masse salariale par la DNCG. Entre l’apport de liquidités de CVC, les aides de l’État et la manne de la prochaine Ligue des champions, il était quand même un peu surpris de devoir encore mettre la main à la poche… »

McCourt plus proche d’Eyraud que de Longoria

Au niveau du mercato estival, McCourt continue d’accorder une grande confiance à Pablo Longoria. Le président de l’OM a un blanc-seing, il a pu étoffer son état-major comme il l’entendait, notamment avec l’arrivée de Javier Ribalta comme directeur du football.

Un premier bilan sera néanmoins effectué en septembre. « La relation McCourt-Longoria n’est pas la même qu’entre l’Américain et Jacques-Henri Eyraud, elle est moins profonde, conclut un intime. Sera-t-il aussi patient qu’avec son prédécesseur ? »

Pour résumer L’Équipe, qui a fait le point sur les rumeurs de vente de l’OM dans son édition du jour, évoque les relations plus ou moins tièdes entre l’actionnaire Frank McCourt et son président Pablo Longoria. Jacques-Henri Eyraud doit ricaner.

