OM - Mercato : Reyna a donné sa réponse à Marseille, l'OL aussi dans le coup ?

En quête cet hiver d'un deuxième renfort offensif en plus de l'attaquant du FK Bodø/Glimt, Faris Moumbagna, l'Olympique de Marseille se serait lancé à l'assaut de Giovanni Reyna, en manque de temps du côté du Borussia Dortmund.

Reyna est intéressé par l'OM mais a d'autres priorités

D'après La Tribune Olympienne, l'Américain, capable d'évoluer aussi bien au poste de milieu offensif qu'ailier, considérerait l'option OM comme intéressante mais prioriserait plutôt un départ en Espagne ou en Liga. De son côté, le compte Twitter La Minute OM nous apprend que le fils de Claudio Reyna aurait été proposé par son agent, Jorge Mendes, à deux autres cadors de Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Reste désormais à savoir si l'OL et l'ASM seront intéressés ou non par une arrivée du joueur du BVB.

➡️ Giovanni Reyna🇺🇸 considère l'option OM comme intéressante meme si sa priorité reste 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



➡️ L'OM multiplie les prises de contacts pour des offensifs polyvalents et notamment Said Benrhama🇩🇿. % du salaire par l'OM et montant OA qui bloque actuellement.#MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/OhiVMtNJxd — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 16, 2024

