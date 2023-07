OM - Mercato : Saïss confirme le sale coup de Marcelino

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Romain Saïss s’est engagé pour deux saisons à Al-Sadd (Qatar), mais il aurait pu rejoindre l’OM. Le défenseur était en contact avec Pablo Longoria et Javier Ribalta et n’a jamais caché être fan de l’OM étant petit. Pourtant, l’arrivée de Marcelino sur le banc olympien a bousculé la faisabilité du transfert.

La situation a changé avec Marcelino

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Romain Saïss dévoile qu’il y a eu de la réticence à l’arrivée de Marcelino : « Malheureusement, avec l’arrivée de Marcelino, j’ai senti qu’ils commençaient à avoir certaines réticences, regrette-t-il. Avec mes agents, on a compris que ce serait compliqué. Pour tout ça, ça ne s’est pas fait. Ça aurait pu se faire plus tôt si Besiktas avait accepté l’offre. » Romain Saïss avait également suscité l'intérêt de Lens, de Lille et d’autres clubs jouant en Europe. L’OM peut s’en mordre les doigts…

