OM - Mercato : Rongier envoie un message fort à Milik

Présent ce jeudi en conférence de presse aux côtés de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier, qui a fait son retour sur les terrains le week-end dernier face à Reims (3-1) après une blessure au tendon d'Achille, a été interrogé sur l'avenir Arkadiusz Milik, prêté cet hiver par Naples à l'OM pour 18 mois mais qui dispose d'une clause libératoire de 12 millions d'euros l'autorisant à quitter Marseille cet été.

Rongier se positionne sur l'avenir de Milik

Arkadiusz Milik Credit Photo - Icon Sport

"On espère (qu'il reste). Je pense qu'il se sent très bien ici. On a un groupe vraiment bien, ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est un groupe facile et il a tout fait pour s'intégrer. Il est très performant sur le terrain mais il est aussi bien dans le vestiaire. C’est un grand professionnel qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours prêt à travailler. J'espère que ça jouera dans sa décision", a confié le milieu de terrain marseillais au sujet de l'attaquant polonais.

