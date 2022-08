OM - Mercato : Rongier, Gerson, Milik... 3 titulaires qui pourraient partir !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Si l'arrivée d'Alexis Sanchez se concrétise, Pablo Longoria aura un besoin urgent de vendre. Et tout le monde sera concerné, comme il ne cesse de le répéter. Dans l'absolu, il voudrait que Konrad De La Fuente et Cédric Bakambu s'en aillent mais si les offres sont insuffisantes, il pourrait sacrifier un titulaire. Par exemple, Gerson, dont il se dit qu'il pourrait partir si un club met 30 M€ sur la table. Ou Arkadiusz Milik, pour qui la Juventus pourrait revenir à la charge.

Même Valentin Rongier sait qu'il n'est pas à l'abri d'un départ. A Amazon, il a ainsi déclaré : « Si je reste à l’OM cette saison ? Je n’aime pas faire de la langue de bois donc je ne peux pas vous dire que c’est sûr à 100%, a répondu le Marseillais à Prime Video. Le président l’a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait. S’il y a une offre qui satisfait le club pour n’importe quel joueur et que le joueur concerné y trouve aussi son compte, il n’y a aucun départ impossible. Moi je me prépare pour démarrer la saison et être performant quoi qu’il arrive. Je ferai tout pour l’être, que ce soit à Marseille, ou si jamais le club me dit "On a reçu une belle offre, on discute", je veux être prêt, je travaille pour moi. Mais en tout cas j’ai la tête à Marseille à 200% ».