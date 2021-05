OM, FC Nantes - Mercato : Rongier pose une condition à un départ

L'intersaison sera chaude du côté de l'Olympique de Marseille, où Pablo Longoria s'apprête à réaliser un grand ménage. Et ainsi effacer l'héritage maudit de son prédécesseur, Jacques-Henri Eyraud, qui, accompagné de Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta, a lesté l'effectif de gros salaires et de joueurs pas vraiment bankables. A priori, Valentin Rongier, arrivé en septembre 2019 et sous contrat jusqu'en 2024, ne devrait pas faire partie des partants. Mais il reconnaît que l'incertitude entourant l'avenir n'aide pas l'équipe à donner sa pleine mesure… et qu'il ne dirait pas non à un départ si une grosse offre arrivait !

"Ça dépend du projet, de plein de choses"

« Ceux qui restent se demandent un peu quel sera l'effectif, a déclaré l'ancien joueur du FC Nantes dans une interview à La Provence. On connaît à peu près les têtes qui vont rester, celles qui ont une valeur marchande et sont clairement sur le marché. Cette année, le remaniement de l'effectif sera lourd par rapport aux autres années. »

« Franchement, il me reste trois ans de contrat, je me sens bien ici, je suis heureux, j'ai un cadre de vie magnifique. Après, on ne décide pas de tout dans le foot. Si une équipe met 25 ou 30 millions sur Rongier (sic) et que le président me dit qu'il a besoin d'argent... Ça dépend du projet, de plein de choses. Dans ma tête, je ne suis vraiment pas parti du tout. »