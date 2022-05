OM - Mercato : Rongier sait ce qu'il veut pour son avenir

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Valentin Rongier, qui s’épanouit cette saison dans un tout nouveau rôle, mêlant latéral droit et milieu relayeur, était présent ce jeudi en conférence de presse avant le choc face au Stade Rennais où il s'est exprimé sur son avenir.

"Je ne me vois pas ailleurs"

"Je me sens bien à l'OM. Je suis venu ici pour jouer des matchs à haute pression avec de grosses ambitions. Je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs", a déclaré le milieu de terrain marseillais devant les médias. Arrivé à l'été 2019 sur les bords de la Canebière en provenance du FC Nantes pour 13 millions d'euros, Valentin Rongier a un contrat qui court jusqu'en juin 2024 avec l'OM.

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #SRFCOM🎙



𝙑𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣 𝙍𝙤𝙣𝙜𝙞𝙚𝙧 🇫🇷 et 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 🇦🇷 sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 12, 2022

Pour résumer Comme il l'a confié ce jeudi en conférence de presse avant le choc face au Stade Rennais, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier, n'envisage pas de quitter le club olympien.

Fabien Chorlet

Rédacteur